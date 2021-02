Para quem está em busca da rápida inserção no mercado de trabalho e uma capacitação reconhecida pelo mercado nacional, o Senai ES está com 1.630 vagas abertas em cursos técnicos para o primeiro semestre de 2021. E o candidato ainda pode escolher qual modalidade encaixa na sua rotina de vida: presencial ou Ensino à Distância (EaD) com aulas práticas.

O Senai tem um papel essencial para a capacitação de pessoas para atuarem na indústria capixaba e brasileira, com cursos reconhecidos pelo MEC e certificado de conclusão com validade nacional. É a partir dessa formação profissional que as indústrias têm a oportunidade de absorver mão de obra qualificada e preparada para os desafios do mercado.

A prova de que a formação do Senai é um diferencial no currículo dos seus alunos egressos é a preferência da indústria na hora de contratar os seus profissionais: 95% prefere contratar egressos da instituição. No Espírito Santo, o índice chega a 96%, resultado do alto padrão de ensino e qualidade, com ambientes de laboratórios e oficinas onde são realizadas as práticas de alta qualidade e que enchem os olhos de todos que conhecem a sua estrutura.

A entidade evoluiu em tecnologia para atender às necessidades reais da indústria e adotou rígidos protocolos de segurança durante toda a pandemia, também adaptando os cursos para a modalidade EaD com prática.

Assim, a entidade segue o forte propósito de preparar os jovens que desejam ingressar na indústria e também capacitar pessoas que já atuam no setor produtivo ou queiram mudar de área da atuação.

EaD com prática. Na modalidade Ensino à Distância (EaD) com prática, o Senai alia praticidade e resultado, com o já conhecido alto padrão de ensino e qualidade. Os encontros virtuais correspondem à 80% da carga horária total dos cursos, enquanto os 20% restantes são destinados às práticas presenciais nos laboratórios e oficinas das unidades.

Os conteúdos são apresentados em uma plataforma digital, denominada ambiente virtual de aprendizagem (AVA), por meio de material multimídia, podendo incluir vídeos, animações, simulações, textos, entre outros, elaborados exclusivamente para o desenvolvimento do curso.

Do total de vagas, 765 são destinadas para essa modalidade, sendo divididas nos cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas, em Eletroeletrônica, em Logística, em Manutenção Automotiva, em Mecânica e em Segurança do Trabalho.

As ofertas são para as unidades de Aracruz, Cachoeiro, Colatina, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória, além do polo de São Mateus.

Presenciais. Ao todo, são 885 vagas destinadas a modalidade, que conta com 20% da carga horária total do curso voltada para as aulas EaD. Os cursos técnicos são em Alimentos, em Automação Industrial, em Desenvolvimento de Sistemas, em Edificações, em Eletrotécnica, em Jogos Digitais, em Manutenção Automotiva, em Mecânica, em Refrigeração e Climatização, em Vestuário.

As ofertas são nas unidades Senai Cachoeiro, Colatina, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória.

Matrícula. Os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos, estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio, ou comprovar a conclusão das atividades escolares. As matrículas para os cursos técnicos nas duas modalidades vão até o dia 26 de fevereiro e podem ser realizadas de forma presencial em uma unidade Senai ou on-line, por meio do endereço eletrônico loja. mundosenai.com.br/es/. Os cursos possuem duração a partir de 18 meses e o melhor custo benefício com mensalidades a partir de R$ 127,20 (já considerando o desconto de 20% para os trabalhadores das indústrias associadas).