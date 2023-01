O Guarapariense Munir Abud será o novo presidente da Cesan. O anuncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) na semana passada. Munir estava como presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

No lugar de Munir no Bandes ficará o economista Marcelo Saintive. Ao anunciar os nomes em suas redes sociais, o governador destacou, quanto ao Bandes, que o “objetivo é fomentar, cada vez mais, soluções que viabilizem empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento do Espírito Santo, atuando para melhorar cada vez mais o ambiente de negócios no nosso Estado”, disse.

Investimento. Já segundo Casagrande, Munir Abud tem a missão de continuar realizando investimentos para modernização e ampliando serviço de saneamento básico no Espírito Santo. Ele estava à frente do Bandes desde 2021, é advogado e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Também foi diretor-presidente Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo (ARSP).

Prefeito. Com essa nomeação e toda experiência adquirida na gestão estadual entre outras experiências, Munir se torna um nome forte do governo com possibilidades de assumir uma disputa política. Nos bastidores o nome de Munir Abud é ventilado em uma possível disputa pela prefeitura de Guarapari em 2024.