O deputado estadual Carlos Von (Avante) deu entrevista ontem (8) ao Portal 27. A entrevista foi realizada pelo Instagram e reproduzida no Facebook. Durante a entrevista, ele disse que em meio a pandemia que nós vivemos atualmente, a “prioridade número um é salvar vidas e a número dois é salvar empregos”.

Desemprego. Ele criticou os gastos do governo do Estado e da prefeitura de Guarapari durante a pandemia. Ele disse que Guarapari vive um momento de desemprego e que “a questão do emprego tem me preocupado muito também e eu não estou vendo nenhuma ação por parte da prefeitura e do governo do Estado para tentar salvar os empregos aqui”, disse Carlos Von.

Ele disse, por exemplo, que tem feito diversas solicitações ao governo do Estado em busca de ajuda para evitar o desemprego no transporte coletivo. “Fizemos a solicitação o governo para estender os subsídios para a cidade de Guarapari”, disse.

Cestas. O deputado também falou sobre a denúncia que fez ao Ministério Público sobre as 2 mil cestas básicas que a prefeitura comprou com valores mais altos que os de mercado. “Chamou bastante atenção vários fatos que foram ocorrendo durante a nossa investigação…reunimos as evidencias e encaminhamos para o Ministério Público”, disse.

Assuntos. Carlos Von também disse que a prefeitura poderia ter comprado as cestas dentro do mercado, para estimular a economia local de Guarapari e não de uma empresa de Cariacica. Durante mais de uma hora de entrevista, o deputado comentou também vários outros assuntos e disse o que faria sobre determinados problemas apresentados. Confira a entrevista completa.