O governador do Estado, Renato Casagrande, liderou mais uma reunião da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública nesta sexta-feira (8), no Palácio Anchieta, em Vitória.

Mapa de Gestão de Risco. Foi anunciada uma nova atualização do Mapa de Gestão de Risco, além da implementação do Plano de Convivência com a pandemia, que vai permitir a abertura gradual e alternada dos estabelecimentos comerciais de rua. Casagrande divulgou ainda a ampliação da fiscalização do cumprimento de determinações para manutenção do isolamento social.

Máscaras passará a ser obrigatório. Em sua fala, o governador reforçou que o isolamento social é responsabilidade de todos, seja com a diminuição da interação social, isolamento de grupos de risco e evitar aglomerações. O uso de máscaras passará a ser obrigatório em todo Estado nos estabelecimentos comerciais, de prestação de serviço e indústrias, além do transporte público coletivo da Região Metropolitana.

Escalas. Com o Plano de Convivência, que começa a vigorar nesta segunda-feira (11) nos municípios classificados como Risco Alto, os estabelecimentos comerciais de produtos do corpo humano poderão abrir na segunda, quarta e sexta-feira, enquanto os comércios dos demais produtos não ligados ao corpo humano funcionam na terça e quinta-feira. Na semana seguinte, os comércios que abriram nos dias ímpares, abrem nos dias pares e vice-versa. O horário de funcionamento deverá ser das 10 horas às 16 horas.

Delivery. Os shoppings centers, por conta da aglomeração em local fechado, permanecerão com o funcionamento suspenso. No entanto, os lojistas poderão fazer a comercialização de produtos por meio de entrega no estacionamento (drive-thru) ou delivery. Já os centros comerciais, por serem de menor porte e não terem lojas que causam muito aglomeração, poderão reabrir as portas.

Finais de semana. Outra mudança prevista no Plano será nos finais de semana. Todo o comércio não essencial não poderá mais abrir. Os restaurantes, para evitar aglomeração, também terão que fechar aos sábados e domingos. Será permitida a abertura de farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, lojas de conveniências, borracharias, oficinas de reparação de veículos automotores e de bicicletas e estabelecimentos de vendas de materiais hospitalares.

Home office. As cidades classificadas como Risco Moderado vão continuar adotando as atuais regras, com a divisão do horário de funcionamento em dois turnos durante a semana e fim de semana. Os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e funcionários do setor administrativo em empresas de serviços considerados não essenciais terão que adotar o regime de trabalho em casa (home office).

Iluminação. Outra orientação do Governo do Estado, em parceria com os municípios, é a interrupção da iluminação em espaços públicos no período da noite, como praias, calçadões, praças, quadras, campos de futebol e demais espaços de lazer com o objetivo de evitar aglomerações.

Mapa de Gestão de Risco

Com a mudança do coeficiente de incidência de casos do Espírito Santo para 95 pessoas por 100 mil habitantes e com a taxa de ocupação dos leitos em 65%, o município de Alfredo Chaves saiu do Risco Alto para o Risco Moderado. Já a cidade de Santa Teresa subiu para o Risco Alto. Agora são sete municípios em Risco Alto: Cariacica, Fundão, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Outros 21 municípios estão no grupo de Risco Moderado: Afonso Claudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Bom Jesus do Norte, Domingos Martins, Guarapari, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Marataízes, Marechal Floriano, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante e Vila Valério. Os demais 50 municípios capixabas seguem no Risco Baixo.