Durante a reunião da Comissão de Saúde realizada nesta quinta-feira (24) na Câmara Municipal de Guarapari, a secretária de assistência social da cidade, Breila Mardegan, foi convidada a prestar esclarecimentos sobre a situação do Centro Pop, instalado no bairro de Perocão.

Ao ser questionada pelo vereador Denizart do Nascimento, membro da comissão, sobre a realização de reuniões com a população para discutir a instalação do espaço para atender os moradores em situação de rua, a secretária declarou “Não somos obrigados, por lei, a fazer esse debate com a população”.

Diante da alegação, os vereadores indagaram sobre o local não ter sido projetado para ser o Centro Pop, e sim uma creche, mas a secretária afirmou que o espaço não comportaria a creche, e informou ainda que o terreno foi comprado com recursos da educação.

“A área do Centro Pop era onde seria uma creche, mas não atendia o espaço para a creche, então o município destinou para outra utilidade. Foi comprado com recursos da secretaria de educação, mas estamos organizando para devolver”, disse Breila.

Perguntada sobre a quantidade de moradores de rua existentes e atendidos na cidade, a secretária não soube responder em números, e disse apenas que desde a inauguração do Centro Pop, ela acha que foram de 15 a 20 atendimentos. “Desde a inauguração foram 15 a 20, não sei aproximar para o senhor”, respondeu aos vereadores.

A Comissão informou que existe uma van parada há seis meses na oficina que deveria ser usada para os atendimentos aos moradores em situação de rua, e a secretária informou que tem conhecimento sobre o assunto.

“Sim, a van apresentou um problema mecânico, mas eu não sei pontuar qual foi. Precisamos comprar uma peça específica e estamos aguardando a chegada dela. A van servia para atender diversos projetos externos”, disse ela.

Por fim o relator perguntou a secretária se existe algum estudo de transferência do Centro Pop de Perocão para outra localidade, e a secretária foi enfática em dizer: “Não. Foi reformado com verba estadual, com contrapartida do município, nós temos que destiná-lo para utilização do Centro Pop. A verba foi específica, se retirarmos vamos dar prejuízo ao erário, teremos que devolver o recurso”.

Assista o vídeo da Comissão de Saúde na íntegra, clicando aqui.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.