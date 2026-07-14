Pesquisa mostra Lula e Flávio Bolsonaro empatados na disputa; Vantagem de Lula contra Flávio desaba para 0,2% no 2° turno

A disputa pela Presidência da República nas Eleições 2026 segue com polarização máxima. De acordo com a nova pesquisa da Futura Inteligência, divulgada nesta terça-feira (14 de julho de 2026), o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico em todas as simulações de primeiro e segundo turno.
Apesar do equilíbrio nos cenários estimulados (quando o nome dos pré-candidatos é apresentado ao eleitor), Lula ainda sustenta uma vantagem na pesquisa espontânea, embora a distância entre os dois venha encolhendo.
Pesquisa Espontânea: Lula lidera, mas vantagem encolhe
Na intenção de voto espontânea, onde o eleitor cita seu candidato preferido sem uma lista prévia, Lula aparece na frente de Flávio Bolsonaro. No entanto, a diferença que era de 12 pontos percentuais em junho caiu para 8,4 pontos em julho.
Lula (PT): 36,5% (queda de 1,4 ponto em relação a junho)
Flávio Bolsonaro (PL): 28,1% (alta de 2,1 pontos em relação a junho)
Indecisos: 18,8%
Brancos, nulos ou nenhum: 6,2%
Outros nomes como Ronaldo Caiado (2,1%), Renan Santos (1,7%), Jair Bolsonaro (1,4%) e Romeu Zema (1,3%) também foram citados de forma espontânea.
Os Cenários de 1º Turno (Pesquisa Estimulada)
A Futura Inteligência testou quatro diferentes cenários para o primeiro turno. O empate técnico persiste em todos os modelos que contam com a participação do senador do PL:
Cenário 1 (Com todos os nomes): Lula lidera numericamente com 40,1% contra 36,8% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro com 5%, seguido por Romeu Zema (Novo) com 3,7%.
Cenário 2 (Sem nanicos): Lula registra 37,8% e Flávio fica com 35,7%. Neste cenário, Ronaldo Caiado sobe para 7,9% e Romeu Zema chega a 5%.
Cenário 3 (Sem Flávio Bolsonaro): Sem o principal nome do PL, Lula vence isolado no primeiro turno com 42,1%. Caiado (16,5%) e Zema (14%) empatam tecnicamente na disputa pela segunda vaga.
Cenário 4 (Sem Caiado): Em um embate mais direto, Lula pontua 42,6% e Flávio Bolsonaro chega a 38,6%. Zema registra 6,2%.
Cenários de 2º Turno: Equilíbrio extremo na liderança
O atual presidente Lula foi testado em cinco simulações de segundo turno. O petista vence em três cenários (contra Caiado, Zema e Renan Santos), mas empata na margem de erro contra a família Bolsonaro (Flávio e Michelle).
|Cenário de 2º Turno
|Intenção de Voto (Lula)
|Intenção de Voto (Oponente)
|Situação
|Lula vs. Flávio Bolsonaro (PL)
|46,3%
|46,1%
|Empate Técnico (Diferença de 0,2%)
|Lula vs. Michelle Bolsonaro (PL)
|46,1%
|44,3%
|Empate Técnico
|Lula vs. Ronaldo Caiado (PSD)
|45,1%
|38,9%
|Vitória de Lula
|Lula vs. Romeu Zema (Novo)
|46,0%
|38,1%
|Vitória de Lula
|Lula vs. Renan Santos (Missão)
|46,4%
|33,1%
|Vitória de Lula
Nota: Michelle Bolsonaro não se coloca como pré-candidata à Presidência no momento; o nome oficial do Partido Liberal (PL) para a disputa é o do senador Flávio Bolsonaro.
O Perfil do Eleitorado de cada Candidato
A pesquisa detalha ainda onde se concentram os votos dos dois líderes da corrida eleitoral:
Eleitores de Lula: O petista tem o seu melhor desempenho entre as mulheres, moradores das regiões Norte e Nordeste, e eleitores com mais de 45 anos.
Eleitores de Flávio Bolsonaro: O senador registra melhores índices entre os homens, moradores do Sul e Centro-Oeste, e pessoas na faixa etária de 25 a 44 anos.
Ficha Técnica
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07294/2026. Foram entrevistados por telefone 2.000 eleitores de 16 anos ou mais, residentes em 697 municípios de todas as regiões brasileiras, entre os dias 7 e 11 de julho de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.