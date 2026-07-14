Pesquisa mostra Lula e Flávio Bolsonaro empatados na disputa; Vantagem de Lula contra Flávio desaba para 0,2% no 2° turno

A disputa pela Presidência da República nas Eleições 2026 segue com polarização máxima. De acordo com a nova pesquisa da Futura Inteligência, divulgada nesta terça-feira (14 de julho de 2026), o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico em todas as simulações de primeiro e segundo turno.

Apesar do equilíbrio nos cenários estimulados (quando o nome dos pré-candidatos é apresentado ao eleitor), Lula ainda sustenta uma vantagem na pesquisa espontânea, embora a distância entre os dois venha encolhendo.

Pesquisa Espontânea: Lula lidera, mas vantagem encolhe

Na intenção de voto espontânea, onde o eleitor cita seu candidato preferido sem uma lista prévia, Lula aparece na frente de Flávio Bolsonaro. No entanto, a diferença que era de 12 pontos percentuais em junho caiu para 8,4 pontos em julho.

Lula (PT): 36,5% (queda de 1,4 ponto em relação a junho)

Flávio Bolsonaro (PL): 28,1% (alta de 2,1 pontos em relação a junho)

Indecisos: 18,8%

Brancos, nulos ou nenhum: 6,2%

Outros nomes como Ronaldo Caiado (2,1%), Renan Santos (1,7%), Jair Bolsonaro (1,4%) e Romeu Zema (1,3%) também foram citados de forma espontânea.

Os Cenários de 1º Turno (Pesquisa Estimulada)

A Futura Inteligência testou quatro diferentes cenários para o primeiro turno. O empate técnico persiste em todos os modelos que contam com a participação do senador do PL:

Cenário 1 (Com todos os nomes): Lula lidera numericamente com 40,1% contra 36,8% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro com 5%, seguido por Romeu Zema (Novo) com 3,7%.

Cenário 2 (Sem nanicos): Lula registra 37,8% e Flávio fica com 35,7%. Neste cenário, Ronaldo Caiado sobe para 7,9% e Romeu Zema chega a 5%.

Cenário 3 (Sem Flávio Bolsonaro): Sem o principal nome do PL, Lula vence isolado no primeiro turno com 42,1%. Caiado (16,5%) e Zema (14%) empatam tecnicamente na disputa pela segunda vaga.

Cenário 4 (Sem Caiado): Em um embate mais direto, Lula pontua 42,6% e Flávio Bolsonaro chega a 38,6%. Zema registra 6,2%.

Cenários de 2º Turno: Equilíbrio extremo na liderança

O atual presidente Lula foi testado em cinco simulações de segundo turno. O petista vence em três cenários (contra Caiado, Zema e Renan Santos), mas empata na margem de erro contra a família Bolsonaro (Flávio e Michelle).

Cenário de 2º Turno Intenção de Voto (Lula) Intenção de Voto (Oponente) Situação Lula vs. Flávio Bolsonaro (PL) 46,3% 46,1% Empate Técnico (Diferença de 0,2%) Lula vs. Michelle Bolsonaro (PL) 46,1% 44,3% Empate Técnico Lula vs. Ronaldo Caiado (PSD) 45,1% 38,9% Vitória de Lula Lula vs. Romeu Zema (Novo) 46,0% 38,1% Vitória de Lula Lula vs. Renan Santos (Missão) 46,4% 33,1% Vitória de Lula

Nota: Michelle Bolsonaro não se coloca como pré-candidata à Presidência no momento; o nome oficial do Partido Liberal (PL) para a disputa é o do senador Flávio Bolsonaro.

O Perfil do Eleitorado de cada Candidato

A pesquisa detalha ainda onde se concentram os votos dos dois líderes da corrida eleitoral:

Eleitores de Lula: O petista tem o seu melhor desempenho entre as mulheres , moradores das regiões Norte e Nordeste , e eleitores com mais de 45 anos .

Eleitores de Flávio Bolsonaro: O senador registra melhores índices entre os homens, moradores do Sul e Centro-Oeste, e pessoas na faixa etária de 25 a 44 anos.

Ficha Técnica

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07294/2026. Foram entrevistados por telefone 2.000 eleitores de 16 anos ou mais, residentes em 697 municípios de todas as regiões brasileiras, entre os dias 7 e 11 de julho de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.