O Mercado Municipal de Peixes de Anchieta segue em obras na sua reforma geral. O município investiu, com recursos próprios, R$ 126.810,61 para a obra do mercado, que fica localizado na Praça dos Imigrantes.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura de Anchieta, o objetivo dessa obra é “otimizar o local, proporcionando maior segurança aos pescadores e comerciantes, e melhor atendimento a moradores e turistas”. Enquanto as reformas acontecem, a comercialização de pescados ocorre ao lado do prédio, onde foi improvisado um local para os comerciantes venderem seus produtos.

A obra de reforma inclui revitalização da calçada do entorno do mercado, melhorias de revestimento e acabamento interno e externo do edifício, tratamento da estrutura de suporte e a limpeza das telhas de cobertura, pintura externa, instalação de guarda-corpo e toldos, instalação de novas bancadas de serviço em granito, instalação de forro de PVC no teto, melhorias na rede elétrica e hidrossanitária, entre outros.