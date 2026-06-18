Natação paralímpica: Capixabas encaram formato inédito de meio de semana no Circuito Caixa

A delegação de natação da ACPD/Álvares Cabral desembarcou em São Paulo para a disputa da 1ª Etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa de Natação. O evento, que acontece nesta quarta (17) e quinta-feira (18) no Centro de Treinamento Paralímpico, reúne 266 nadadores de todo o país e abre o calendário nacional da modalidade.

Para garantir a presença na competição, os atletas e a comissão técnica do Espírito Santo contaram com o suporte do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que custeou as passagens aéreas da equipe.

O torneio, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), carrega uma importância extra nesta temporada: serve como preparação direta para os Jogos Parasul-Americanos de Valledupar, na Colômbia, agendados para julho.

A Delegação do Espírito Santo. O time capixaba mescla experiência e novos talentos nas piscinas paulistas. Entre os destaques estão dois beneficiários do programa estadual Bolsa Atleta:

Waldir Alvarenga Junior (“Tiozinho”)

Nathália Torezani

A equipe fica completa com os nadadores Breno Costa, Caio Rodríguez, Ikaro Nunes e Matheus Mariano. O suporte técnico em São Paulo é liderado pelo treinador Leonardo Miglinas, pelo fisioterapeuta Rickson Oliveira e pela integrante da comissão técnica Patrícia Costa.

Foco em Superação e Novas Medalhas. As expectativas para a estreia na temporada são altas. Segundo o técnico Leonardo Miglinas, o período de treinos consistentes credencia o grupo a buscar o topo do pódio.

“Quem conquistou o bronze no ano passado chega com meta de mudar a cor da medalha agora. Nosso objetivo é sempre superar as marcas anteriores”, destacou o treinador.

Uma novidade desta edição é o cronograma: as provas ocorrem no meio da semana, com eliminatórias pela manhã e finais à tarde. As disputas decisivas terão transmissão ao vivo pelo canal do CPB no YouTube, a partir de quinta-feira (18), às 10h.

Programas Estaduais de Incentivo ao Esporte. O desempenho dos paratletas capixabas é impulsionado por duas políticas públicas essenciais do Governo do Estado: