Governo lança aplicativo Minha Saúde ES para consultas e exames pelo celular

O Governo do Espírito Santo lançou oficialmente o aplicativo Minha Saúde ES, uma nova ferramenta digital desenvolvida pela Secretaria da Saúde (Sesa) para modernizar o acesso aos serviços públicos de saúde. A plataforma digital já está disponível gratuitamente para download em aparelhos Android e iOS.

O anúncio foi realizado no Palácio Anchieta, em Vitória. A iniciativa faz parte do plano de transformação digital do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos colocando a saúde na palma da mão dos capixabas. Esse aplicativo representa um passo importante na transformação digital do serviço público, aproximando o cidadão da rede de saúde e oferecendo mais praticidade, transparência e eficiência”, destacou o governador.

O Que o Cidadão Pode Acessar pelo Aplicativo? O Minha Saúde ES funciona como um prontuário digital seguro. Por meio dele, o usuário tem controle sobre:

Consultas e Exames: Agendamentos, históricos, resultados e laudos (incluindo os emitidos pelo Lacen/ES).

Comprovantes: Acesso rápido aos comprovantes de agendamento necessários para o atendimento na rede estadual.

Vacinas e Medicamentos: Registro de imunizações e acompanhamento de pedidos feitos na Farmácia Cidadã.

Alertas Inteligentes: Notificações e lembretes de consultas para evitar o esquecimento e reduzir o absenteísmo no SUS.

Integração com Smartwatches: Usuários de relógios inteligentes podem sincronizar dados de atividades físicas e hábitos de saúde.

Serviços de Utilidade Pública: Informações sobre doação de sangue, cadastro de medula óssea e orientações sobre intoxicações.

Para garantir a total segurança e proteção dos dados médicos, o login no aplicativo é feito exclusivamente por meio da conta unificada Gov.br.

Integração com a Rede Privada (Saúde Suplementar). Uma das grandes novidades projetadas para a ferramenta é a inclusão de dados do setor privado. O Espírito Santo já processou mais de 66 milhões de documentos da saúde suplementar por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

Em breve, quem possui plano de saúde ou realiza consultas particulares também poderá visualizar seu histórico médico integrado dentro do Minha Saúde ES.

O secretário da Saúde apontou que o aplicativo consolida um ecossistema que já utilizava o WhatsApp para avisos e cancelamentos. Agora, o cidadão ganha autonomia em um ambiente único e moderno.