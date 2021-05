Candidato à reeleição na assembleia em 2022, o deputado estadual Carlos Von (Avante) está com uma nova assessora. A bodyboarder capixaba e Pentacampeã Mundial de Bodyboarding, Neymara Carvalho, anunciou que a partir de agora irá fazer parte da equipe do deputado.

Mensagem. Em suas redes sociais, em uma foto ao lado do deputado, Neymara postou a seguinte mensagem. “Hoje começo uma nova etapa, nova fase, mas nunca longe do q mais amo na vida, o esporte! A partir de hj integro na equipe do deputado @carlosvonschilgen com o foco na assessoria da comissão de Turismo e Desporto da assembleia legislativa do ES. Von sempre foi um grande parceiro. Tive oportunidade de trabalhar com ele no Turismo de Vila Velha e ainda sucedê-lo quando se tornou Deputado. Aproveito a oportunidade para deixar o convite a todos os desportistas do estado a estarem juntos conosco nesse novo desafio! Tenham certeza de que vocês terão voz para que o esporte possa continuar agindo como ferramenta de transformação social! Vamos juntos nessa!”, escreveu a nova assessora.

Sobre Neymara. Nascida em Vila Velha, no dia 01 de abril de 1976, Neymara Rocha de Carvalho é conhecida no meio esportivo pelos apelidos Neymáquina ou Pequena Notável. Quando jovem, Neymara acompanhou o Circuito Castelinho, torneio de surf popular que foi realizado no Espírito Santo.

Após essa época ela começou a se interessar pelas ondas do mar e, por influência do seu irmão, aprendeu a nadar em águas salgadas, que, até então, não tinha contato por ser criada às margens do Rio Jucu.

Após isso, a atleta conheceu o bodyboard e teve a chance de competir em pequenos torneios no Rio de Janeiro. Foi quando decidiu fazer do esporte sua profissão. Aos 16 anos disputou seu primeiro Campeonato Brasileiro e se sagrou campeã invicta em todas as etapas.

Hoje, Neymara é a bodyboarder da categoria feminina com o maior número de títulos, sendo cinco mundiais, nove nacionais e nove estaduais. Além disso, ela ainda é bicampeã Mundial do ISA Games, do Pan-Americano e do Circuito Latino Americano. Além de sua carreira esportiva, ela criou o projeto Instituto Neymara Carvalho, que tem o intuito de formar crianças, adolescentes e jovens campeões no esporte e na vida.