Um adolescente de 18 anos invadiu na manhã desta terça-feira uma creche de educação infantil e matou pelo menos cinco pessoas, sendo três crianças e duas professoras, além destas, outras duas pessoas foram encaminhadas para o hospital. O crime ocorreu na cidade de Saudade, localizada no estado de Santa Catarina.

De acordo com as informações do site G1 e Veja, o criminoso entrou na escola armado com um facão e desferiu golpes contra as crianças, que tinham menos de 2 anos. As professoras e funcionárias que tentaram impedir também foram atingidas, resultando na morte de duas e no ferimento de outra.

O massacre não foi maior pois moradores que passavam do lado de fora na hora do ato ouviram os gritos e entraram para impedir o adolescente. Quando a polícia chegou no local encontrou-o muito ferido, já que ele havia desferido golpes no próprio pescoço, abdômen e tórax, na tentativa de suicídio.

Segundo a reportagem, o homem teria dito para a polícia que cometeu o ato porque sofria bullying, porém, nunca estudou naquela creche. Ele também não tinha antecedentes criminais, o adolescente agora está internado em estado grave em um hospital da região. O crime chocou a cidade de Saudade, que tem apenas 10 mil habitantes

A área foi interditada e a Polícia Civil está realizando perícias para descobrir mais detalhes do crime, a casa do criminoso também foi isolada e os pais foram levados para depor na delegacia da região.