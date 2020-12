A Prefeitura Municipal de Guarapari determinou que as provas objetivas referentes ao edital nº 001/2020 sejam adiadas por tempo indeterminado, devido ao risco de contaminação pela covid-19 pelos candidatos do concurso.

A decisão foi baseada, segundo a prefeitura, no novo mapa de risco emitido pelo governo do estado, que classificou Guarapari no risco moderado, anteriormente o município estava no baixo. O mapa é válido dos dias 30 de novembro até o dia 06 de dezembro.

O documento termina afirmando que novas decisões só serão tomadas quando a cidade retornar ao risco baixo, incluindo um novo cronograma de datas para as provas.

Relembre o concurso

O concurso estava oferecendo 101 vagas de emprego que eram distribuídas entre 39 cargos diferentes, sendo eles: Fiscal do meio ambiente, fiscal de defesa do consumidor, agente municipal de trânsito e transporte, fiscal de obras privadas, fiscal de postura e serviços, fiscal de vigilância sanitária, motorista “padrão c”, operador de sistema de vídeomonitoramento, técnico em enfermagem, imobilização ortopédica, assistente administrativo e almoxarife.

Seguindo com: Atendente de consultório, salva vidas, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de serviço escolar, auxiliar de serviço gerais, fisioterapeuta, médico clínico geral (serão 3 cargas horárias diferentes para se inscrever, 20 horas, 24 horas ou 40 horas), médicos nas especialidades de ortopedista, infectologista, psiquiatra, cardiologista, veterinário, ginecologista, pediatra e do trabalho.

E por último os cargos de contador, fiscal de renda, auditor, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro, turismólogo e biólogo.