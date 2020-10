O cachorro é o melhor amigo do homem? Artigo recente da revista americana Sciense Advances diz que “SIM” e explica o comportamento hiperssocial do nosso amigo através de alterações no DNA. E o contrário – homem melhor amigo do cachorro? Para esta resposta basta um giro rápido pelo bairro e veremos que “NÃO”.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) existem mais de 30 milhões de animais abandonados no Brasil, cães e Gatos em sua maioria – e pasmem, este número aumentou bastante com a pandemia.

Embora este seja um problema diretamente ligado à saúde pública e requer políticas de proteção à saúde animal e ao bem estar da população – já que expõe indivíduos a riscos elevados de zoonoses – é evidente que não podemos ficar à mercê da boa vontade de governos… foi pensando assim que em Guarapari surgiram dois projetos exemplares: o @projetoajudapet e o @desapegodepatas.

O Projeto Ajuda Pet, que já atua há mais de 3 anos, tem um trabalho focado na Castração de animais resgatados, além de ser um parceiro do CCZ de Guarapari e colaborar com a alimentação de mais de 100 cães do Abrigo Bichos Carentes. Parte da renda do Projeto é totalmente sustentável, obtida através da venda de produtos, inclusive artesanais.

Com a finalidade de ajudar projetos como o Ajuda Pet e provar que, com boa vontade, todos podem fazer algo, surgiu o @desapegodepatas, que iniciou suas ações há 1 mês, coletando livros usados e divulgando em seu Instagram para venda. O Projeto já tem pontos de coleta em Guarapari e conta com a parceria do @projetoajudapet para coletas de doações em Vila Velha e Vitória.

Seja um agente transformador na vida de um animal em situação de abandono, doando algo que talvez você não use mais. Colabore comprando um livro! Tem um livro em bom estado para doar? Entre em contato com eles!

Tornar-se um aliado de projetos desta natureza acaba por nos alçar ao escrutínio do “SIM”, o homem pode ser o melhor amigo do cachorro, gato e de todos os animais – e de quebra fazer valer a nossa tão sonhada “HUMANIDADE”!!!