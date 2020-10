De acordo com relatório recente da Organização Mundial de Saúde (OMS), houve um aumento do número de pessoas com depressão na última década, sendo que, atualmente, cerca de 330 milhões de indivíduos convivem com a doença e suas consequências. No Brasil, o mal atinge cerca de 12 milhões de pessoas.

Pensando nos dados alarmantes, e no aumento dos quadros de depressão e ansiedade também resultantes da pandemia do novo coronavírus, o Portal 27 conversou com uma especialista no assunto: Alba Sampaio é Psicóloga Clínica, professora de Língua Portuguesa, psicodramatista e especialista em psicopatologia (em formação).

Perguntamos para a Psicóloga Alba o que tem provocado o aumento do quadro de pessoas com depressão e ansiedade. Segundo ela, “É multifatorial o aumento dessas patologias. Temos uma vida corrida e agitada, assim não se tem tempo para cuidar de si. A pandemia tem contribuído muito para aumentar esse número de casos de depressão e ansiedade. As pessoas ficaram isoladas socialmente e isso trouxe danos à saúde mental. Além da pandemia, a sobrecarga de trabalho, a falta de pausa, de descanso, a falta de um olhar mais atencioso para si e para a família contribuem também para o adoecimento”, afirma.

A Psicóloga diz que as características das pessoas que sofrem de ansiedade ou depressão são bem conhecidas. Ressalta que “Mário Sérgio Cortella, em uma entrevista, diz que “ansiedade é o excesso de futuro e depressão é o excesso de passado”. A ansiedade é o desejo de ir além, é o desejo de acelerar o tempo. A ansiedade tem aumentado na pandemia porque ela nos “tirou” o futuro, ninguém sabia o que iria acontecer, não dava para programar grande coisa. Os sintomas da crise de ansiedade, via de regra, é taquicardia, sudorese, dificuldade de respirar entre outros sintomas. E a depressão é o contrário, uma sonolência constante, uma tristeza profunda, apatia, falta de desejo pela vida, de continuar caminhando, dando sentido à vida”.

Sobre o tratamento, afirma ser importante, entre outras coisas, fazer psicoterapia. “É importante buscar um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista para que se possa minimizar os impactos da ansiedade, da depressão na nossa vida. Em casos mais graves, deve-se buscar um psiquiatra, para medicalização.”, declara.

A psicóloga destaca também outras formas de tratamento. “Buscar atividade física, ter contato com amigos, estar sempre plugado no que é bom, no belo, na música, na alegria, nos filhos, nos amores, no afeto. Viver com intensidade!”.

Para prevenir a depressão, Alba fala da importância de observar-se e observar o outro. É preciso ter calma para observar o nosso corpo, perceber como nós estamos enfrentando, não só a pandemia, mas também as dificuldades do dia a dia que são muitas. Enfim, tantas coisas que nos levam a aborrecimentos e é preciso que nós nos observemos mais. Por que estou reagindo desse jeito? O que me faz reagir dessa forma? Por que isso me incomoda tanto? Obviamente, além de ler, assistir palestras, acompanhar as pessoas que falam sobre o assunto, caminhar na praia entre outras atividades que ajudam na prevenção”, destaca.

Para ajudar quem está sofrendo de depressão e ansiedade, a especialista diz que o fundamental é ter paciência. “Ouvir o que a pessoa tem a falar, sem julgamentos. Ouvir o que está machucando, o que está incomodando. Estar junto, observar a pessoa – Dizer para o depressivo, assim como o ansioso: -Vamos buscar um psiquiatra, eu vou junto com você. Vamos ao psicólogo, eu estou junto, vamos dar uma caminhada na praia. Eu estou aqui. A melhor maneira de ajudar as pessoas que estão sofrendo de depressão é dar amor. O amor cura! Como diz Santo Agostinho: “A medida do amor é amar sem medida.””.

Como mensagem para todos do Portal 27 e todos os nossos leitores, Alba fala da importância de olharmos para nós. “Nesse momento diferente que estamos vivendo no nosso planeta é necessário cuidar de nós. Vamos prestar atenção no nosso corpo, cuidar da nossa saúde mental tão negligenciada! Observe que nós cuidamos da saúde física, fazemos preventivo, exames de sangue. Nós cuidamos do coração, de todas as partes do nosso corpo. E a nossa alma? E as nossas emoções e a nossa saúde mental, estamos cuidando? Você prestou atenção em você hoje? Prestou atenção nas suas reações, nos seus sentimentos e emoções? Então é isso, cuide da saúde mental! Ame-se mais, perdoe-se e viva plenamente”, finalizou.