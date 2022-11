A energia da cidade maravilhosa invade Guarapari com um novo bar dançante e totalmente temático. A inauguração do Farofa Carioca está prevista para o mês de novembro/22 e promete uma experiência incrível para seus clientes. O bar fica na Praia do Morro e apresenta uma proposta que Guarapari nunca viu antes.

A ideia foi construída pelo empresário Lucas Gomes que já tem outros empreendimentos no ramo da gastronomia e entretenimento na cidade e que fez questão de visitar os maiores e melhores bares e restaurantes do Rio de Janeiro para inspirar seu negócio.

Bar dançante é um conceito que vem crescendo muito no Brasil e Guarapari não podia ficar de fora. O estabelecimento vai contar com um atendimento diferenciado nas mesas, mas você também poderá aproveitar a música com seus amigos e/ou dançar com seu par. No palco, a promessa é que tenham shows de diferentes estilos musicais para animar e cantar junto com os clientes.

Outro grande foco do Farofa Carioca foi na decoração e promoção de ambientes instagramáveis. Com a temática do Rio de Janeiro, o bar tem vários espaços para que seus clientes tirem muitas fotos e compartilhem nas redes sociais. Tem ilustração de Cristo Redentor, tucano, futebol, cerveja, área externa super decorada e muito mais. E para soltar logo um spoiler… vimos que tem espaços instagramáveis até nos banheiros.

Para honrar com toda essa promessa, o estabelecimento apresentou um cardápio totalmente personalizado e pensado nas comidas cariocas e de boteco. Além disso, também tiveram o cuidado ao harmonizar a carta de drinks com as comidas e garantiram muitos freezers para sempre ter aquela cerveja gelada.

Oportunidade de emprego: O estabelecimento foi pensado para manter seu pleno funcionamento durante todo o ano e não só na alta temporada. De acordo com a organização, o bar foi feito para os moradores de Guarapari e todos os turistas que visitarem nossa cidade. A expectativa é que seja gerados mais de 50 novos postos de trabalho na cidade.

O perfil oficial do bar numa rede social divulgou que em breve irá divulgar mais novidades. Enquanto isso, acompanhem o perfil do Instagram @farofacariocabar e fiquem por dentro de tudo!