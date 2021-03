As praias de Guarapari irão permanecer abertas aos banhistas, mas terão que seguir algumas restrições durante a quarentena. Foi o que disse o prefeito Edson Magalhães em vídeo divulgado nesta quarta-feira nas redes sociais do município.

A partir de amanhã e durando até o dia 31 de março, os moradores da cidade terão que seguir certas determinações caso queiram frequentar as praias de Guarapari.

Entre as medidas que foram anunciadas pelo prefeito, para ir à praia, os banhistas não poderão levar guarda-sóis e ombrelones. Também está proibida a prática de esportes coletivos, mas caminhadas e mergulhos seguem normalmente.

Mesmo com o não-fechamento das praias, Edson comentou que é recomendado a população não ir, sendo 2 semanas de isolamento para que liberem vagas de UTI´s. “O decreto é para as pessoas ficarem em casa, não é para irem à praia, são 14 dias e temos que entender que esses 14 dias serão suficientes para desafogarmos as UTI´s que estão lotadas”, disse o prefeito.

Por fim, Edson falou que existe uma irresponsabilidade de pais que deixam os filhos nas ruas em aglomerações e pediu a população ajuda para cumprir com as medidas.

“Está acontecendo uma irresponsabilidade em relação a alguns pais, a gente vê muitos jovens e adolescentes na rua, sem máscara. Peço a população de Guarapari, é um momento difícil, não gostaria de fechar comércios, mas estou seguindo determinação do governo do estado, vamos cumprir à risca, se der algo errado não é responsabilidade nossa”, finalizou o prefeito.