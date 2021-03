A Prefeitura de Guarapari, divulgou na tarde de hoje, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que realiza nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19) a continuação da vacinação dos idosos da faixa etária de 75 a 79 anos.

Segundo a prefeitura, a imunização será exclusivamente no formato Drive Thru, no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, em Muquiçaba, com distribuição de fichas. Nessas datas não haverá aplicação de segunda dose.

Segundo a prefeitura, em cada dia serão distribuídas 550 fichas, a partir das 6h, no local. Os portões do Complexo Esportivo serão abertos às 8h para aplicação das vacinas. Vale lembrar que só será atendido quem estiver com a ficha.

Documentos. Ainda de acordo com a prefeitura, os idosos deverão apresentar o CPF, cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.

A prefeitura ainda explica que seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, não será permitida a vacinação para aqueles que forem a pé.