No último final de semana aconteceram atos políticos em diversas cidades de 26 estados do Brasil com o objetivo de cobrar do presidente da República uma campanha efetiva de vacinação em massa, investimentos na ciência e educação e auxílio emergencial digno.

Os atos foram convocados pelos movimentos sociais e diversas entidades.

Em Guarapari, essa atividade aconteceria em dois momentos, com um ato às 10h e outro às 15h com pautas semelhantes. Com entendimento da importância de unificarmos o campo progressista da cidade e aliarmos experiência dos trabalhadores e disposição da juventude, o ato se unificou, acontecendo às 15h. Essa unidade foi de grande importância para uma cidade conservadora como Guarapari.

O ato foi o resultado da união de esforços sa Central Única dos Trabalhadores, do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Espírito Santo (SintestES), Jornalistas pela Democracia, coletivo “Pega a Visão, Meu Irmão”, Sinestesia, Coletivo Mulheres que Lutam, Grêmio estudantil do IFES Campus Guarapari, PT e PSOL.

É importante destacar que o país ultrapassou 450 mil mortes por covid-19, após o presidente negar a oferta de vacina por 14 vezes. O Brasil não consegue avançar na imunização e com isso surge a dificuldade de reestabelecer a economia. Em Guarapari comerciantes sentem o impacto econômico de perto: empresas fecharam as portas e comércios têm dificuldades de cumprir com suas obrigações.

A irresponsabilidade de um presidente que nega as recomendações da Organização Mundial de Saúde e desconsidera a ciência em relação a transmissibilidade do vírus mostrou a necessidade de irmos as ruas pela vida do povo Brasileiro, pois Bolsonaro na presidência tem sido mais letal do que o vírus.

Seus apoiadores acreditam e compartilham informações falsas sobre a pandemia, sem responsabilidade alguma com o momento que estamos vivendo, agridem quem não concorda com suas elucubrações e tem ajudado o Bolsonaro a continuar na presidência desrespeitando todos nós.

Em meio a uma pandemia que tem causado crise econômica, temos à frente do país um gestor incompetente e irresponsável. Sem a saída de Jair Bolsonaro da presidência a já falha política econômica esmagará os pequenos empreendedores e os mais vulneráveis economicamente.

Não dá para esperar até 2022, mesmo sabendo que existe Luiz no fim do túnel.

Por Barbara Hora – Bárbara Hora é jornalista, militante das causas sociais, foi assessora da então ex-ministra da Mulher Iriny Lopes e candidata a prefeita pelo PT de Guarapari nas eleições de 2020.