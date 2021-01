Oportunidades: Findes está com vagas de emprego abertas

A Findes está com 15 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para atuar na sede da Federação, em Vitória, ou nas unidades Sesi e Senai localizadas nas cidades da Grande Vitória, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim.

Elas são para Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Mecânica Master, Assistente Administrativo, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Analista de Sistemas SR , Analista de Segurança, Auxiliar de Manutenção Predial, Assistente de Disciplina, Analista de Relações com o Mercado Sênior e professores de Matemática, Língua Portuguesa, História, Química, Geografia e de Física para atuação na Educação Jovem e Adultos (EJA).

Os candidatos devem ter atenção, pois algumas vagas têm prazo máximo de inscrição até a próxima quarta-feira (27) e outras até o próximo domingo (31). Eles devem acessar o link findes.com.br/trabalhe-conosco, ir até o painel de vagas e procurar pelo número do processo seletivo (conforme a listagem abaixo).

Confira as vagas

Técnico de Segurança do Trabalho

Processo Seletivo Sesi 004/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 27 de janeiro

Técnico em Mecânica Master

Processo Seletivo Sesi 004/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 27 de janeiro

Assistente Administrativo

Processo Seletivo Sesi 004/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 27 de janeiro

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Processo Seletivo Sesi 005/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 27 de janeiro

Analista de Sistemas SR

Processo Seletivo Sesi 005/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 27 de janeiro

Analista de Segurança

Processo Seletivo Sesi 005/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 27 de janeiro

Auxiliar de Manutenção Predial

Processo Seletivo Sesi/Senai 001/2021

Local: Aracruz

Inscrições: 29 de janeiro



Assistente de Disciplina

Processo Seletivo Sesi 031/2020

Local: Cachoeiro de Itapemirim

Inscrições: 31 de janeiro

Analista de Relações com o Mercado SR

Processo Seletivo Sesi/Senai 023/2020

Local: Grande Vitória

Inscrições: 31 de janeiro

Professor de Matemática – EJA

Processo Seletivo Sesi 001/2021

Local: Grande Vitória e Aracruz

Inscrições: 31 de janeiro

Professor de Língua Portuguesa – EJA

Processo Seletivo Sesi 001/2021

Local: Grande Vitória e Aracruz

Inscrições: 31 de janeiro

Professor de História – EJA

Processo Seletivo Sesi 001/2021

Local: Grande Vitória e Aracruz

Inscrições: 31 de janeiro

Professor de Química – EJA

Processo Seletivo Sesi 001/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 31 de janeiro

Professor de Geografia – EJA

Processo Seletivo Sesi 001/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 31 de janeiro

Professor de Física – EJA

Processo Seletivo Sesi 001/2021

Local: Aracruz

Inscrições: 31 de janeiro