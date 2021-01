Para quem está construindo ou reformando um imóvel, alugar equipamentos pode ser um grande negócio e representar uma economia de tempo muito grande. A vantagem de encontrar sempre a ferramenta certa para cada tarefa facilita em muito o trabalho dos operários na obra e sem sombra de dúvida garante uma qualidade de serviços de primeira, rapidez e o mais importante com grande economia.

Presente em Guarapari recentemente, a Casa do Construtor faz parte da maior rede de aluguel de equipamentos da América Latina, com mais de 300 lojas. Hoje se aluga desde uma simples furadeira, betoneiras, andaimes até máquinas para limpar estofados.

Priorizando estabelecer uma parceria com os seus clientes e o propósito de oferecer serviços especializados de elevada qualidade, tem proporcionado a Casa do Construtor – Aluguel de Equipamentos um crescimento constante de seus negócios, cujos objetivos estão voltados para a solução dos problemas dos clientes com relação ao aluguel de máquinas e equipamentos de pequeno porte para construção civil.

Os equipamentos e acessórios oferecidos aos clientes são das melhores marcas e homologados dentro das normas de segurança vigente.

Os cuidados com a manutenção são rigorosos. Ao alugar na Casa do Construtor, os equipamentos estão sempre limpos, e em perfeitas condições de uso dentro de rigorosos padrões de qualidade.

Diversos motivos levam o cliente a optar pela locação:

O equipamento não é utilizado com muita frequência. O investimento na sua compra torna-se antieconômico.

O equipamento próprio está paralisado para reparos.

Uso de equipamento mais adequado para aquele serviço.

A compra de equipamento novo gera imposto sobre o capital imobilizado.

O usuário não precisa se preocupar com manutenção, transporte, local para guardar e peças de manutenção.

SERVIÇOS:

Avenida: Padre José de Anchieta, 2178 – Aeroporto

Telefone: 27 3030-0100

WhatsApp: 27 99944-0444

E-mail: guarapari@casadoconstrutor.com.br

Instagram: @casadoconstrutorguarapari

*Informe Publicitário