Guarapari recebeu este mês a inauguração da Clínica OrthoImplants, trazendo consigo uma proposta inovadora e comprometida com a excelência no atendimento odontológico. Os sócios, Dr. João Garcia e Dr. Gabriel Cavalcante, compartilharam entusiasmo com o crescimento da clínica, que já possui unidades em Aracruz e Minas Gerais, com uma próxima inauguração prevista em Linhares.

“A OrthoImplants está crescendo e ganhando muita força”, destaca o Dr. João Garcia. “Somos uma equipe totalmente empenhada em oferecer o melhor para os pacientes. Trabalhamos com laboratório próprio, temos raio-x panorâmico e especialistas em todas as áreas”, afirma o Dr. Gabriel Cavalcante.

Exclusividade. Um dos diferenciais da OrthoImplants é o investimento em tecnologia de ponta. A clínica possui fluxo digital e um laboratório próprio, exclusividades no município. Cavalcante destaca a importância da tecnologia para maior qualidade no atendimento.

“Temos o fluxo digital e nosso laboratório próprio. Para a moldagem, temos o scanner e, quando escaneamos a boca do paciente, o resultado vai direto para o laboratório, que vai produzir os trabalhos”, explica Cavalcante. “O fluxo digital possibilita uma entrega muito mais rápida e com resultado totalmente satisfatório”, afirma o Dr. João Garcia.

Especialidades. Segundo Cavalcante, a clínica oferece diversos serviços e conta com especialistas de todas as áreas. “Eu sou implantodontista e bucomaxilo, o Dr. João também é implantodontista, temos especialistas em próteses, clínica geral, harmonização facial, endodontia, odontopediatria, todas as áreas”, conta.

Ele destaca a crescente demanda por serviços de estética facial, que vai além dos cuidados com os dentes: “Hoje em dia as pessoas querem manter o rosto jovem e evitar rugas. Atualmente, a estética não é só os dentes. O público está requerendo muito tratamentos de estética facial.”

Demandas. Garcia ressalta a importância de adequar os serviços e buscar tecnologias que atendam às necessidades da população local. “Em Guarapari, vimos a necessidade desse fluxo digital, dessa odontologia com rapidez na entrega. Agilizamos o processo e entregamos um resultado com excelência e muito mais rápido”, explica ele.

1 de 6

Expectativas. O Dr. Cavalcante compartilha suas expectativas, assegurando aos pacientes dedicação total. “Os pacientes podem esperar muita dedicação da minha parte, irei fornecer o melhor para cada um, podem ter certeza. Amo o que faço, era um sonho meu e prometo me dedicar para entregar o melhor”, afirma.

A clínica atende de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, e aos sábados, no período da manhã, de 08h às 12h. Para mais informações, visite o site oficial da OrthoImplants clicando aqui.