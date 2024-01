Na noite de hoje (22), às 19h, os ouvintes do Podcast Analisando Guarapari têm um encontro marcado com um debate enriquecedor sobre as eleições municipais que se aproximam. Os anfitriões Anderson Arpini e Victor Lamha receberão dois jornalistas para discutir e analisar os pré-candidatos à Prefeitura de Guarapari.

Participantes. Os convidados especiais para essa edição são Rodrigo Barbosa, conhecido pelo seu trabalho no ESemFoco, e Wilcler Carvalho, editor do Portal27. O debate, transmitido ao vivo pelo canal do Podcast Analisando Guarapari no YouTube, terá como foco central as eleições para a prefeitura.

“É importante ter espaços para debater a política e a cidade de Guarapari. Quanto mais debates e espaços democráticos, mais a cidade ganha”, afirmou Wilcler Carvalho.

Com experiência em cobertura política e eleitoral, os jornalistas trarão insights sobre o cenário político local, as propostas dos pré-candidatos e a receptividade da população em relação a cada um deles.

O tema central do debate será a corrida eleitoral, abordando os pontos cruciais que influenciarão a decisão dos eleitores, proporcionando uma análise para os ouvintes interessados em se manterem informados sobre o panorama político local.

Transmissão. Para acompanhar e participar desse momento de análise e discussão sobre o futuro político da cidade, basta acessar o canal no YouTube, clicando aqui.