Segundo o relato registrado no boletim de ocorrência da Polícia Militar, um policial de 34 anos informou que, encontrando-se no sofá de sua residência com sua esposa, uma técnica de enfermagem de 33 anos, ambos ouviram um ruído vindo do portão. A cadela residente na casa começou a latir em resposta.

O PM prontamente pegou sua arma, enquanto sua esposa correu para trancar a porta da sala. Ao verificar pela janela, ela avistou um homem nos fundos do quintal. O policial dirigiu-se para o exterior e afirmou que o invasor também estava armado. Ele alegou ter dado uma ordem de parada ao suspeito, que, segundo ele, teria apontado uma arma em sua direção.

Neste momento, o policial relatou ter disparado duas vezes. Ferido, o suspeito conseguiu escalar o muro e subir no telhado, permanecendo lá por algum tempo. Ao perceber que estava ferido e sem meios de fuga, o homem desceu.

O indivíduo apresentava uma lesão na região direita do tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e a Polícia Militar foram acionados. Conforme consta no boletim de ocorrência, os policiais procuraram pela arma que estaria em posse do suspeito, porém não a encontraram.

O homem foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. Posteriormente, os policiais descobriram uma arma falsa jogada em um terreno baldio nos fundos da residência do policial, alegadamente pertencente ao suspeito.

Não identificou elementos suficientes. A Polícia Civil informou que “o suspeito foi ouvido e liberado, uma vez que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para efetuar a prisão em flagrante naquele momento. O caso permanecerá em investigação.”