Na última segunda-feira, 5, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) disponibilizou um termo de manifestação de interesse para que os pais ou responsáveis pelos alunos se posicionem quanto ao retorno de seus filhos às escolas.

No termo que precisa ser assinado diretamente nas escolas, as famílias poderão optar por atividades presenciais em semanas alternadas, ou por manter os jovens e adolescentes estudando em casa por meio de atividades pedagógicas não presenciais (APNPs). A previsão é de que as aulas retornem nesta terça-feira, 13 de outubro.

No documento a Sedu esclarece que os pais estão cientes de que os alunos que retornarem às escolas terão aulas presenciais intercaladas com ensino remoto e quando estiverem em casa precisarão cumprir as APNPs. Já os pais que preferirem manter seus filhos em casa também estarão cientes da necessidade de cumprimento das atividades. O aluno que se mantiver em casa pode retornar a qualquer momento, com comunicado prévio de 15 dias.

De acordo com a assessoria da Sedu, a iniciativa faz parte das estratégias para garantir a eficiência e a qualidade na retomada das aulas presenciais. O formulário precisa ser respondido até o início da próxima semana.