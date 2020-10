Você já pensou em sair pelo mundo em uma aventura sobre quatro rodas? E se essa aventura for em veículo com cama, fogão, geladeira, chuveiro com água quente e fria e muitas outras mordomias? Esse era o grande sonho de Rogério Nunes, de 66 anos. O advogado aposentado diz que sonhou desde criança em ter um Motorhome. “Eu não podia ver um ônibus velho que eu já queria comprar pra fazer um Motorhome”, afirma enquanto passou uns dias em Guarapari, na trajetória para Alagoas.

Como o sonho se realizou. Rogério diz que não se apega ao veículo, quando surge oportunidade ele troca, tanto que já teve 18 Motorhomes desde a primeira compra. “Veio estudo, profissão, casamento, filhos e com 48 anos de idade eu comecei a enjoar de ir para a mesma praia. Comprei um Motorhome em troca de um apartamento e uma volta grande e não parei mais”, se diverte.

Muitas viagens. O advogado aposentado brinca com o fato de que possivelmente tem mais milhas de estrada do que o saldo de sua idade, já tendo conhecido praticamente todas as capitais do Brasil e alguns países da América do Sul. “No Brasil já conheço de norte a sul, de leste a oeste. Só não conheço cinco capitais. Amapá, Tocantins, Teresina, Palmas, Boa Vista e Manaus, mas ainda pretendo ir lá”.

Maior passeio. O maior passeio aconteceu em 2014. “Foi para o Peru, fui conhecer as ruínas de Machu Pitchu. A gente atravessou o deserto do Atacama, fomos ao litoral do Chile, entramos no Peru, fomos conhecer Puno, Cusco, saímos em Assis Brasil no Acre”, afirmou o aposentado que já se aventurou pelo Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina.

Perrengues. Quando questionado sobre perrengues nos 38 anos de estrada, Rogério afirma que não teve grandes problemas, exceto pela última viagem. “Esta viagem me aconteceu um perrengue. Coloquei 2 pneus zero, com 58 quilômetros da minha cidade estourou um pneu. O outro foi no início, estávamos em um ônibus grande, no posto dormindo. Pedi para usar a energia, mas liguei o ar condicionado por causa do calor excessivo. Duas horas depois o gerente veio bater à minha porta perguntando quem havia autorizado o uso da energia. Levei um susto”, conta enfatizando ser muito importante que os proprietários de Motorhome procurem postos 24 horas para dormir, os centros de turismo das cidades para informações.

Vovôs do asfalto sonham em trazer futuro neto para viagens

Além de Rogério, um simpático casal passou alguns dias em Guarapari. Valéria Maffei (55) e Sérgio Maffei (60) são moradores de Bariri, interior de São Paulo, a enfermeira e o engenheiro fizeram planos e, após a aposentadoria, adquiriram um Motorhome. Nesta viagem, os vovôs do asfalto que sonham em trazer o futuro neto nas viagens fizeram escala em Guarapari.

A compra do Motorhome. Segundo Sérgio, a ideia de comprar o Motorhome foi dele. “Na verdade quando a gente é mais novo, trabalha e pensa o que fazer quando ficar mais velho. Nossa ideia era comprar um barco, mas pensamos – esse negócio é perigoso, enjoa demais, nunca navegamos e não queremos saber – e pensamos por que não um Motorhome? Quando veio a aposentadoria nós começamos a pesquisar e escolhemos um carro que fosse bom para nós. A ideia foi minha, a Valéria abraçou na hora”, afirmou.

O casal anda pelas estradas há dois anos e meio. Com 35 anos de casados, Sérgio brinca que precisa ser “bem casado para ficar em um Motorhome, porque três ou quatro meses dentro de um veículo pequeno, se você não for bem casado fica difícil”, ri ao final.

Viagens. O planejamento inicial do casal era ir para a Patagônia, mas para ver se ambos se adaptariam ao clima, fizeram a primeira viagem para o sul do Brasil. “Nós fomos testar o Motorhome no inverno, pois para ir para a Patagônia precisávamos saber o que enfrentaríamos realmente. Fomos para lá, andamos em estradas de terra, fizemos os cânions de Santa Catarina e foi legal. Depois fomos para o Nordeste e depois saímos do Brasil. Começamos pela Patagônia, subimos a rota 40 da Argentina, pelas montanhas Argentinas, as capelas de Mármore no Chile, fomos a Bariloche, voltamos ao Chile. Ficamos três meses por lá”. Ano passado

35 mil quilômetros em 2 anos. Tendo percorrido 35 mil quilômetros em dois anos, Valéria e Sérgio iriam para o Peru em 2020. “Quando surgiu a pandemia, estávamos em Bonito e íamos para a Chapada dos Guimarães, mas voltamos para casa. Estamos saindo somente agora novamente. A viagem para o Peru precisou ser adiada”, afirmou

Saudade. Valéria afirma que, apesar da saudade, gosta muito de viajar. “É gostoso, mulher sente falta de filho, mãe, até de sogra (ri), mas a gente consegue fazer vídeo-chamadas e matar a saudade. É gostoso”. Para o futuro, o casal pretende comprar um Motorhome nos Estados Unidos, passar dois anos por lá, vender, comprar um na Europa e passar mais algum tempo.

Valéria conta que eles sempre fazem viagens longas. “Antes da aposentadoria eram 30 dias, agora nós gostamos de conhecer o local, ficamos dois, três meses. A gente gosta de viajar, chegar no lugar, descer a bicicleta, conviver com o povo do lugar. Nossa viagem demora mesmo”, afirmou.

O casal pretende ficar alguns dias em Guarapari e segue para a Bahia. “Em Guarapari já fomos à Bacutia, Praia do Morro, Setiba, já ficamos no camping lá. Guarapari é uma cidade gostosa, resolvemos passar por aqui e ficar uns dias, chegaremos até Ilhéus, ou Itacaré, porque ela quer estar de volta no natal”, afirmaram.