O cenário político eleitoral ficou agitado hoje (3), com a informação de que o PSB, partido do Governador Renato Casagrande, fez o convite para que ele disputasse a presidência da República nas eleições do ano que vem.

O convite teria vindo do presidente do PSB, Carlos Siqueira. Casagrande é segundo secretário nacional do PSB, que tem apenas dois governadores com mandato. Por meio de suas redes sociais ele explicou o que pensa do assunto.

“Fui convidado pelo PSB a ser pré-candidato à Presidência da República e fiquei muito honrado. Na posição de Governador, entendo que não é o momento para fazer este debate. Minha prioridade é a gestão do Estado e da pandemia, que atualmente passa pela pior crise desde o início”, explicou Casagrande.

Ainda de acordo com o governador. “O projeto partidário é legítimo e cabe à Direção Nacional debater propostas para o país com suas lideranças.