Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município de Guarapari registrou mais 4 óbitos decorrentes da covid-19 nos três primeiros dias do mês de março, a taxa de letalidade na cidade está em torno de 2,4%.

Em Guarapari já existem 9.567 casos confirmados da doença, 8.989 curados, 6.153 suspeitos, 14.326 descartados e 30.046 notificados, até o momento foram realizados 24.120 testes, a média móvel de óbitos do município gira em torno de 0,5.

Os bairros com mais casos são Praia do Morro com 1.392, Muquiçaba com 723, Itapebussu com 601, Ipiranga com 527, Santa Mônica com 515, Centro com 446 e Kubistchek com 359.

No Espírito Santo existem 328.601 casos confirmados da doença, 310.464 curados e 6.457 óbitos. Sobre a vacinação, o estado já recebeu 316.620 e distribuiu para os municípios 263.908, que já aplicaram 129.359 vacinas para a primeira dose, a segunda dose começou a ser aplicada recentemente e já conta com 30.785 pessoas imunizadas.

O Brasil registrou 10.646.926 casos da doença, destes confirmados, 9.506.251 se curaram e 257.361 vieram a óbito. A média diária nacional de óbitos está por volta de 1.262.