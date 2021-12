A Rede de Ensino Doctum lançou, pelo segundo ano, edital do Acesso Superior, programa social com oferta de 350 bolsas de estudo 100% durante todo o curso, para estudantes das regiões onde as unidades estão localizadas. No Espírito Santo, Serra, Vitória, Guarapari e Vila Velha, possuem faculdade Doctum.

O público-alvo do programa são candidatos ingressantes no primeiro semestre de 2022, que atendam aos requisitos socioeconômicos estabelecidos no edital e estejam com a inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal e o NIS atualizado.

Para participar da seleção, o interessado deve se inscrever entre os dias 8 de dezembro e 21 de janeiro de 2022, através do site: acessosuperior.doctum.edu.br e realizar prova on-line, que acontecerá no dia 23 de janeiro, das 14h às 17h, através da plataforma do vestibular on-line da Doctum.

O resultado dos contemplados e deferimento da matrícula será publicado no dia 4 de fevereiro. A prova será composta de 50 questões objetivas nas áreas de Português, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física e Química.

Será permitida apenas uma inscrição por candidato no processo seletivo do Programa Acesso Superior, e é importante lembrar que os documentos comprobatórios como o NIS precisam estar atualizados, respeitando o prazo de validade de dois anos.

Sobre o CadÚnico a Assistente Social Andreísa Carvalho da Silva, que é uma das colaboradoras à frente do programa de concessão de bolsas integrais esclarece. “As famílias que possuem cadastro no CadÚnico, mesmo inseridas nos projetos sociais do governo, em sua maioria, não tem condições de arcar com as despesas de uma graduação para seus filhos, e através do Acesso Superior este sonho é realizado. Fazer parte deste projeto traz não somente uma realização enquanto profissional, mas também a certeza de que estamos de fato proporcionando mudança de vida dos alunos e na sociedade”, destaca Andreísa.

Como se cadastrar no CadÚnico?

Para se cadastrar no CadÚnico, o responsável pela família precisa comparecer a um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da cidade onde mora, com seu CPF ou título de eleitor em mãos.

Além disso, deve apresentar pelo menos um documento com foto de todas as pessoas da família, além de comprovante de residência.

Para verificar se você já está cadastrado e com os dados atualizados acesse o aplicativo Meu CadÚnico – Consulta Cidadão.

Todos os detalhes e inscrição, acesse aqui.

acessosuperior.doctum.edu.br