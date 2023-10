As duas praias da Península Guaibura, a Praia do Buzo e do Jogo da Baleia, passarão por algumas mudanças para facilitar seu acesso. A Invite Inc realizará, no espaço que circunda o condomínio Manami, um processo de reurbanização na rua que liga a Vila Delmar até a Península.

De acordo com o membro do conselho de administração da Invite Inc, Romero Valença, a praia do Jogo da Baleia, que fica do lado direito, terá um caminho de acesso livre. “Hoje, para as pessoas acessarem a praia, elas precisam passar por dentro da mata e pedras. Terão passarelas desenhadas e aprovadas pelo poder público para que a gente possa implementar”, fala.

Ele destaca que isso traz uma importância significativa para a comunidade que poderá usufruir das praias e costão rochoso de forma mais segura. Com esses implementos, os locais receberão mais turistas que contemplarão as belezas do mar de Guarapari. “A acessibilidade à praia é um direito da população”, aponta.

Além disso, Valença informa que todos os projetos da Invite estão atentos à atuação dentro da legislação e com o meio sócioeconômico ambiental que está inserido. “Nossos projetos sempre contemplarão medidas que privilegiam todo o entorno.

Para a gerente de produto Mariana Marçon, os espaços públicos têm papel determinante na sociedade urbana, pois são o locais de convívio e trocas entre os mais diversos grupos que compõem a comunidade. A qualificação de um espaço público já existente, ou seja, a reurbanização, além de afirmar uma necessidade da população que já faz uso do espaço, traz um aumento da qualidade de vida para as pessoas que o utilizam, através da promoção de atividade de lazer gratuita, conservação do meio ambiente, maior segurança aos que utilizam o espaço, tanto para pedestre como veículos, acessibilidade, melhoria da saúde física e mental, entre outros.

Manami. O Manami será um condomínio localizado na Península de Guaibura, entre as praias do Buzo e do Jogo da Baleia. O local contará com uma área de lazer que proporcionará momentos únicos de conexão com a natureza e com quem realmente importa. Ambientes de relaxamento e exercícios físicos. Um lugar para receber amigos e estar em família, viver grandes histórias e colecionar momentos inesquecíveis.

Os apartamentos contam com a domótica, ou seja, um sistema que traz mais autonomia para o dia a dia. Com isso, será possível realizar a abertura e fechamento do fornecimento de água por meio de um clique, controlar as portas pelo celular, estará mais seguro por conta de um sensor que detecta vazamento de gás na cozinha, e ainda existe o conforto de apagar ou acender as luzes da casa com apenas um clique.