Uma das entidades mais importantes de Guarapari e que tem feito um lindo trabalho ao longo dos anos, fechou o ano de 2022 com chave de ouro. Estamos falando da Associação Pestalozzi de Guarapari (Pestalozzi), que no último dia 8 de dezembro realizou uma cerimônia para agradecer aos parceiros e amigos e também para comemorar os 35 anos da entidade.

Os homenageados receberam o prêmio, “Rosa de Ouro”, pelo apoio que prestam a entidade. Estiveram presentes os servidores, direção, convidados da sociedade civil, autoridades, empresários e outras pessoas que ajudam a entidade prestar a atendimentos em saúde, educação fundamental e especial. A Pestalozzi Guarapari é uma referência dentro do Estado no atendimento às pessoas com necessidades especiais.

Graças aos atendimentos realizados na Pestalozzi Guarapari, ajudando na inserção social dos alunos, várias famílias puderam criar seus filhos com mais qualidade de vida. E todo esse trabalho só pode ser feito, graças ao trabalho de toda equipe e com a colaboração dos amigos da associação. Confira algumas fotos dos homenageados.