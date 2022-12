Sexta-feira (23) está na conta dos 55 mil alunos de Vila Velha o Bolsa Aluno de Natal. Será a sétima parcela do programa de incentivo educacional do município, pago desde 2021. O anúncio foi feito na quarta-feira (21) pelo prefeito Arnaldinho Borgo. O valor da bolsa será de R$ 150.

O valor será disponibilizado no cartão que os pais receberam, na criação ou ao longo dos dois anos letivos, de 2021 e 2022. O pagamento é para todos os alunos matriculados na rede de ensino nas modalidades infantil, fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com frequência a cima de 75%.

O prefeito Arnaldinho Borgo ressaltou ainda o valor investido não só na educação e nos alunos, mas na economia local, uma vez que o cartão só pode ser utilizado no comércio de Vila Velha.

“É um conjunto de esforços que estamos fazendo para tornar a educação da nossa cidade mais atrativa, produtiva e com acolhimento dos que mais precisam. Foi também com o Bolsa Aluno, aliado a outros grandes investimentos, que fizemos Vila Velha ter o melhor IDEB da Grande Vitória e ser destaque no Estado. Por fazer ajuste fiscal, acabar com regalias e mordomias, estamos pagando mais uma parcela e injetando R$ 63 milhões na economia da cidade”, informou o prefeito.

Tira-dúvidas Bolsa Aluno

Quem tem direito ao Bolsa Aluno?

– Todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino e que tiveram frequência mínima de 75% nas aulas

Não recebi meu cartão até hoje. O que faço?

– Procurar a Equipe do Bolsa Aluno ou a escola para verificar o motivo.

E quem perdeu a senha? Ou perdeu o cartão?

– Procurar a agência do Banestes. Mas o dinheiro está na conta e pode ser acessado por aplicativo.

Não recebi, por que? O que faço?

– Pode ser que o aluno não teve a frequência mínima; (consultar a escola e verificar);

– Pode ser que o cpf do responsável esteja irregular; (procurar a receita federal);

– Pode ser que o cadastro do aluno esteja errado no sistema (procurar a escola)

Pode ser que outra pessoa está cadastrada na matrícula como responsável; (consultar a escola e atualizar o cadastro)

Meu filho matriculou recentemente, tem direito?

– Todos os alunos matriculados durante o ano letivo até o dia 22 de novembro, desde que tenham 75% de frequência nas aulas. Como prevê a Lei N° 6.560/2021.