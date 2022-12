O período é de aumento de fluxo nas rodovias federais de todo País. No ES é esperado aumento de até 50% no movimento das rodovias no período de natal. Esse incremento é impactado pela quantidade de pessoas que buscam encontrar e celebrar o natal em família, lotando ônibus e automóveis.

Considerando o aumento no número de viagens de ônibus, a PRF realizará com sua Gerência de Educação neste sábado (24) ações educativas voltadas para o transporte coletivo de passageiros.

Os policiais estarão na rodoviária de Vitória, terminal intermunicipal e interestadual de transporte de passageiros da cidade, para transmitir dicas e orientações sobre segurança no trânsito para condutores e passageiros durante o deslocamento e a fiscalização de transporte coletivo de passageiros nas rodovias.

A ação será desenvolvida com apoio das empresas de ônibus, da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e da administração do terminal rodoviário. Somente em 2022 na PRF do ES as ações educativas atingiram cerca de 17 mil pessoas, sendo mais de 2.200 somente em transporte coletivo de passageiros.

Agenda:

Local: Rodoviária de Vitória

Data: 25/12/2022

Horário: 07 às 13h

Operação RODOVIDA 2022/2023:

A Operação RODOVIDA consiste em um conjunto de esforços interinstitucionais para reduzir a violência no trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito, principalmente aqueles relacionados a ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos. Condutas essas que, historicamente provocam índices elevados de letalidade.

Durante a Operação RODOVIDA são desenvolvidas ações integradas e conjuntas, envolvendo os diversos entes governamentais e da sociedade civil relacionados com a segurança no trânsito, com atuação simultânea, coordenada e sistêmica, dentro dos respectivos eixos de competência, a fim de somar forças para reduzir a violência no trânsito e os custos sociais dela decorrentes.