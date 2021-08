Priorizando sempre inovar a qualidade de seus serviços a petiscaria Deck Beer Beach traz um estilo dançante para diversão dos seus clientes, o Deck Baladinha. Além de degustar 16 especialidades de Chopp e drinks, saborear as variedades dos petiscos no cardápio, você pode ouvir uma boa música e dançar de frente para o mar, na Praia do Morro.

Confira a programação deste final de semana do Deck Beer Beach:

✅ Quinta Prime: Fany Fernandes e o renomado DJ Robson Moreira.

✅ Sexta Live House: DJ Robson Moreira e Alex Valle

✅ E no sábado, o Deck Baladinha: DJ Robson Moreira e Felipe Brava

O programa Em Destaque com Aline Layber esteve lá para conferir todos os detalhes deste sucesso do Deck Beer Beach que você acompanha no vídeo abaixo.