Uma briga de trânsito terminou em morte em Guarapari nesta quinta-feira (26). Uma motorista discutiu com um motociclista, após ele ter batido a moto no retrovisor de seu carro. O incidente ocorreu por volta das 14h30, no Parque da Areia Preta.

A confusão foi tomando maiores proporções e a condutora perseguiu o motociclista, que estava com uma mulher no banco carona. A motorista entrou na contramão, bateu na moto e foi arrastando o veículo.

A mulher que estava na garupa do motociclista caiu, não resistiu e faleceu no local. A informação é de que o motociclista sofreu ferimentos e se encontra em estado grave.

Testemunhas ouvidas pelo Portal27 contam que a mulher desceu do carro, foi até o local onde a vítima havia caído, e confessou o crime, dizendo que fez tudo “na hora da raiva”. A motorista foi presa em flagrante, sendo algemada e encaminhada à delegacia. Confira o vídeo.