O aumento anunciado pela Petrobras está valendo desde o começo desta terça-feira (09). Com o novo preço, a gasolina subiu cerca de 8,2% referente ao preço anterior e um total de 22% desde o começo do ano, o diesel segue a mesma linha de aumentos e acumula 10,2% desde janeiro. Já o gás de cozinha, GLP, teve seu primeiro aumento no ano, cerca de 5,1%.

Agora, com os aumentos já válidos, o preço da gasolina nas refinarias é de R$2,25 por litro, o diesel custa R$2,24 por litro e o gás de cozinha GLP custa R$37,79 por 13 kg. Os novos valores seguem a política de preços da Petrobras, que desde julho de 2020 alinham os preços anualmente com o mercado internacional.

No entanto, mesmo com os aumentos, empresas concorrentes da Petrobras reclamaram, por meio da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), que os preços da petroleira estatal continuam abaixo dos praticados pelo mercado internacional, gerando uma disparidade entre os valores do combustível brasileiro para o combustível importado por essas empresas.

Diante de reclamações de setores ligados ao transporte, o presidente Jair Bolsonaro declarou que a equipe econômica estuda um ICMS fixo sobre os combustíveis ou com uma cobrança do tributo nas refinarias. Atualmente 14% do preço pago pelo consumidor final é referente ao ICMS.