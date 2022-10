A prefeitura de Piúma assumiu a gestão da rodoviária e começa a organizar o funcionamento do terminal. Através do Decreto Nº 2.518, de 17 de outubro, o município estabeleceu novos valores para as tarifas Intermunicipais e Interestaduais de embarque.

Os valores sofreram um decréscimo, ficando mais baratos e dentro da realidade dos usuários, visando a manutenção dos serviços por parte da prefeitura. Com o decreto estão isentos de pagar tarifa, bilhetes com destino inferior a 10 km (dez quilômetros), contados a partir do terminal. As empresas que operam a venda de passagens no terminal devem praticar os valores de: R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) para embarque em linhas intermunicipais.

Os embarques para linhas interestaduais terão tarifa no valor de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos). O decreto determina a cobrança por meio de sistema de emissão digital com bilhete, não sendo permitida a cobrança da tarifa de embarque de maneira avulsa ou com carimbo no verso da passagem.

Ainda segundo o decreto, as empresas que operam a venda de passagens no terminal deverão apresentar relatórios quinzenais com a quantidade de bilhetes vendidos, para a prestação de contas ao município referentes a estas vendas. Importante ressaltar que tais valores serão revertidos em benefícios e melhorias do terminal rodoviário.

Os usuários do terminal e as empresas que operam no local podem acionar os seguintes contatos para reclamações, sugestões, dúvidas e denúncias:

adm.rodoviaria@piuma.es.gov.br

ouvidoria@piuma.es.gov.br

Telefone (28) 3520.5243 / 3520-1621