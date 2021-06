O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes e o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, anunciaram, neste domingo (06), o início do agendamento para participação do estudo científico que irá avaliar a efetividade da vacina Astrazeneca Oxford/Fiocruz na cidade, denominado “Projeto Viana”. Na ocasião, foi lançada a plataforma “Viana Vacinada”, a qual os munícipes poderão realizar o agendamento da vacinação, sendo que a primeira dose será aplicada no próximo dia 13.

O secretário Nésio Fernandes pontuou a importância do estudo, assim como a oportunidade de imunização da população de Viana.

“À população de Viana, a qualidade técnica e metodológica do estudo são garantia de que o que estamos convidando hoje é uma grande oportunidade para poder transformar a cidade num caso de sucesso. Bem como fazer parte de um grande estudo de efetividade, que pode ter uma relevância internacional. Lembro que, aproximadamente, cinco bilhões de pessoas no mundo ainda estão sem acesso às vacinas. Como sanitaristas, trabalhadores e militantes do Sistema Único de Saúde, entendemos que o SUS precisa ser, além de um espaço de cuidado, também um espaço de produção de conhecimento, aprendizagem, pesquisa aplicada às necessidades sociais”, destacou o secretário.

A plataforma “Viana Vacinada” foi desenvolvida em uma parceria entre o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS). O sistema ficará à disposição da população do município de Viana para além do agendamento da vacina, como também para contato entre os munícipes e os pesquisadores no suporte de quaisquer eventuais dúvidas. Para aqueles que não tenham acesso à internet, o agendamento poderá ser feito nas unidades de saúde ou com o auxílio do agente de saúde do seu bairro.

A campanha de vacinação será no próximo domingo, dia 13 de junho, em pontos de vacinação nas zonas eleitorais do município de Viana, com 178 salas de vacinação. Participaram do lançamento à plataforma de agendamento Viana Vacinada, a coordenadora do Projeto de pesquisa, a médica Valéria Valim e a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini.

Clique aqui e confira como foi o lançamento do portal “Viana Vacinada”.