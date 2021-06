Os moradores de Guarapari acima de 55 anos podem fazer agendamento da vacina contra Covid-19 nesta segunda-feira (07). O agendamento foi liberado às 15h.

Foram disponibilizadas 1000 doses da vacina AstraZeneca para primeira dose. Esse é o segundo agendamento para essa categoria. O primeiro foi aberto na sexta-feira e acabou rapidamente.

O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.

A vacinação acontece na quarta-feira (09), no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, em Muquiçaba, na modalidade Drive Thru e sem carro.

É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável. A prefeitura esclarece que este será mais um agendamento para a categoria, e à medida que forem chegando novas doses, serão abertos outros agendamentos.