A Polícia Militar continua trabalhando forte na Cidade Saúde. Na noite do último sábado (04), por volta das 20h, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Amarelos, em Guarapari – e procederam abordagem a um indivíduo.

Mandado de prisão. Após averiguações foi constatado que o mesmo se encontrava com mandado de prisão em aberto. Assim, F.V.C foi conduzido à delegacia. Durante a tarde de domingo (05), por volta das 13h, S.S.S – 37 anos foi abordado no bairro Aeroporto e conduzido à delegacia pois estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Perocão. Já no bairro Perocão, por volta das 21h, durante o patrulhamento preventivo, policiais militares verificaram que o menor P.P.S, 16 anos – se encontrava com um mandado de busca e apreensão em aberto. Diante dos fatos o menor foi apreendido e conduzido à delegacia.

Portal Club. No bairro Portal Club, policiais realizavam patrulhamento preventivo durante a madrugada, cerca de 01h – quando visualizaram 3 indivíduos em atitude suspeita. Ao avistar a guarnição policial, os indivíduos empreenderam fuga em direção a um beco, contudo os policiais lograram êxito e alcançaram dois homens.

Após abordagem, foi verificado que se tratavam de dois menores – um de 15 anos e outro de 16. Com eles foi encontrado um revólver calibre .38 municiado com 5 munições. Diante dos fatos, ambos foram apreendidos e conduzidos à delegacia.