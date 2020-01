O corpo de um homem foi encontrado na manhã de hoje na Praia do Morro, em Guarapari. De acordo com as informações até o momento, o corpo teria aparecido boiando no mar e foi retirado por populares e pelos guarda-vidas até a areia.

Os guarda-vidas isolaram o local e acionaram o SAMU, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que permaneceram no local até a chegada perícia. Ainda não se sabe a identidade do homem, se é morador ou turista. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.