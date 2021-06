Policiais militares do 10º BPM realizaram diversas operações e detiveram com drogas homem que fugiu de local de acidente de trânsito e traficantes em operações realizadas no último fim de semana que culminaram na apreensão de materiais ilícitos e na detenção de indivíduos.

Acidente. Segundo a PM, na tarde de domingo (20), por volta de 18h, militares em patrulhamento no bairro Praia do Morro localizaram um veículo Fiat Siena no qual o condutor havia se envolvido em uma colisão e se evadido do local.

Com auxílio de testemunhas foi identificada a casa para onde o homem teria fugido e com autorização da esposa do mesmo, o indivíduo foi localizado deitado no quarto com sintomas de embriaguez.

Drogas. O homem disse não se recordar do acidente, porém confirmou ser proprietário do veículo. Dentro do corro foi localizada uma sacola contendo 6 buchas de maconha. No quarto foram encontradas também mais 06 buchas da mesma substância, uma balança de precisão e R$ 714,00 em espécie. O indivíduo ainda assumiu a propriedade de mais dois tabletes grandes e uma sacola de maconha que estavam escondidos em um terreno anexo a residência.

Centro. Na madrugada de sábado para domingo (20), por volta de 0h26min, um homem foi detido no bairro Centro. O mesmo estava com mandado de prisão em aberto.

No sábado (19) à noite, por volta das 22hs, durante patrulhamento no bairro Itapebussu, os militares avistaram um homem em atitude suspeita e se aproximaram para realizar a abordagem policial. O suspeito tentou fugir em direção à um beco conhecido pelo intenso tráfico de drogas e com o apoio de outros policiais foi alcançado.

Após verificações, foi localizado: 207 pinos de cocaína, 126 pedras de crack, 29 buchas de maconha, R$ 1.586,00 (mil quinhentos e oitenta e seis reais) em espécie e um aparelho celular. No interior da residência do abordado no bairro Adalberto Simão Nader foi localizado um revólver, calibre 38 carregado com 3 munições, 46 pedaços de maconha de tamanhos diversos e um frasco de lança perfume. O indivíduo foi identificado e se tratava de um menor que foi apreendido e encaminhado à delegacia juntamente com os materiais apreendidos.

Na tarde de sábado (19), por volta de 16h, militares abordaram um menor no bairro Adalberto Simão Nader, sendo localizado com ele e nas proximidades dele 11 buchas de maconha, 4 pinos de cocaína e R$ 124,00 em espécie.

Mandado de prisão. Na manhã de sexta-feira (18), por volta das 11h, um homem foi detido no bairro Portal Club. O mesmo estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro das ocorrências.