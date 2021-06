O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) abriu, nesta segunda-feira (21), as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado a profissionais de Tecnologia da Informação (TI). Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do próximo dia 05 de julho, pelo site www.selecao.es.gov.br, onde está o edital da seleção.

Pode ser feita apenas uma inscrição por CPF. As vagas são para o cargo de Técnico de Nível Superior nas seguintes áreas: Desenvolvedor C# (5), Business Intelligence (cadastro de reserva) e Desenvolvedor de Soluções de Inovação (cadastro de reserva).

O processo seletivo será composto por prova de títulos, que vai considerar a experiência e a qualificação profissional dos candidatos. Os selecionados receberão um salário de R$ 4.599,13, para uma carga horária de 40 horas semanais, e terão direito a um auxílio-alimentação de R$ 300,00.

Os contratos terão uma duração máxima de 36 meses. As dúvidas sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas para o e-mail comissaoprocessoseletivo@prodest.es.gov.br.