PMs apreendem drogas e recuperam caminhão em Cachoeiro

Nessa terça-feira (27), policiais militares do 9º Batalhão apreenderam drogas e recuperaram veículo durante policiamento realizado no município de Cachoeiro. Pela manhã, no Bairro Marbrasa, policiais militares recuperaram um Caminhão 1316 de cor amarela com restrição de furto/roubo.

Messi. Durante a tarde, após denúncias de tráfico de drogas no Bairro Campo Leopoldina, policiais militares visualizaram um suspeito em fuga com uma arma em punho, após dispensar uma bolsa com entorpecentes. Ao todo, com o emprego do cão Messi foram apreendidas 331 pedras de crack, 215 pinos de cocaína, 07 tiras de maconha, além de 02 cápsulas de munição 9mm deflagradas. O indivíduo conseguiu se evadir.

À noite, no Bairro Valão, um indivíduo tentou se evadir dos policiais militares, porém foi detido e durante a tentativa de fuga deixou pelo caminho 04 papelotes de cocaína, 03 pedras de crack e R$ 372,00 em espécie. Os detidos e os materiais encontrados foram encaminhados ao plantão policial local.