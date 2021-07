A tecnologia está presente na vida das crianças e jovens nos dias atuais, que, em sua grande maioria, apresentam total domínio desses recursos. Mas, quando falamos em Educação Digital não falamos apenas do manuseio dos aparelhos eletrônicos, estamos falando de ética, valores, segurança, respeito ao próximo e desenvolvimento de uma postura mais consciente diante de todas as possibilidades que esse meio oferece.

Projeto de Vida. Pensando nisso, o Colégio Americano oferta aos seus alunos os conteúdos de Educação Digital na disciplina de Projeto de Vida. As unidades temáticas abordam: Bem-estar e Autoconhecimento; Linguagens e Cultura Digital, Segurança e Privacidade, Comunicação e Relacionamentos.

Os temas são apresentados em linguagem bem atual e atrativa para cada faixa etária. “A quais jogos e conteúdos eu me exponho?”, “Nem todo mundo é bonzinho na internet”, “Felicidade é tudo isso que postam?”, “Assédio on-line e cyberbullying”, “Comunicação dentro e fora da rede”, são alguns exemplos.

“Por meio da disciplina de Projeto de vida, o aluno aprende a se conhecer melhor, identificando suas preferências, seus interesses e consegue definir quais as estratégias para desenvolver suas habilidades e competências, a fim de alcançar seus objetivos.

A professora aborda os conteúdos de forma lúdica e com muitos momentos que permitem ao aluno ter voz para as questões atuais e inerentes ao processo de amadurecimento emocional, assim, o colégio consegue aprimorar seu olhar para o aluno levando em consideração o seu desenvolvimento físico, cognitivo e emocional”, explica a diretora Mayra Nascimento.

“Mesmo antes de se tornar uma competência obrigatória da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, já sabíamos da importância desses temas para que o aluno aprenda a lidar com várias situações, incluindo a capacidade de superar frustrações, possibilitando uma educação abrangente e efetiva.”, disse a pedagoga do Ensino Médio e dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Andressa Dias Nunes Magalhães.