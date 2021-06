Várias operações foram desencadeadas neste final de semana pelos militares do 10º batalhão, culminando da detenção de suspeitos de tráfico, mandado de prisão em aberto e veículos com restrição de furto/roubo recuperados.

Santa Margarida. Na tarde de domingo (27), militares abordaram um veículo em atitude suspeita no bairro Santa Margarida e constataram restrição de furto/roubo. Na condução do veículo estava um menor de idade que afirmou ter comprado o veículo de um terceiro.

Mandado de prisão. Já durante a noite, por volta de 23h, durante patrulhamento na Zona Rural de Guarapari, foram avistados dois indivíduos em atitude suspeita que ao ser dado voz de parada um deles empreendeu fuga e dispensou três pedras de crack. Ao serem abordados foi verificado que os dois indivíduos tinham mandado de prisão em aberto.

Santa Mônica. Na tarde de sábado (26), por volta de 14h, militares no patrulhamento no bairro Santa Mônica, avistaram um indivíduo que ao notar a presença policial jogou uma sacola para o interior de uma residência. Os militares então abordaram o suspeito que confessou haver drogas no conteúdo da embalagem dispensada. Foi abordado também um homem que estava próximo ao local da abordagem, sendo encontrada com ele uma bucha de maconha. Na sacola foram contabilizados quinze pinos de cocaína e seis buchas de maconha.

Estupro. Ainda na tarde de sábado, policiais militares do 10º batalhão detiveram um indivíduo no bairro São João com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro.

Rua da Marinha. Por volta de 22h, militares no patrulhamento tático na Rua da Marinha no bairro Itapebussu, visualizaram dois indivíduos comercializando entorpecentes, em um local muito conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e realizaram a abordagem. Foi encontrado com os suspeitos 180 pinos de cocaína, 104 pedras de crack, nove buchas de maconha e R$ 800,00 em espécie. Após a identificação dos abordados foi constatado que ambos eram menores de idade.

Moto. Em outra ação na noite de sábado, uma motocicleta com restrição de furto/roubo foi recuperada na Av. Paris no Bairro Praia do Morro. A bordo da motocicleta estava um casal que resistiu a abordagem, mas foram detidos pelos militares. (Imagem 02)

Os detidos, os menores e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro das ocorrências.