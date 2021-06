No último final de semana, os policiais militares da 10ª Companhia Independente apreenderam arma, munições, entorpecentes e pessoas com mandado de prisão em aberto nos municípios de Anchieta, Piúma e Alfredo Chaves.

No sábado (26) ocorreu a maior parte das apreensões: o dia já se iniciou com uma operação, deflagrada pela equipe do serviço de inteligência da 10°Cia Ind, juntamente com a Força Tática. Ambos prosseguiram para cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Iriri, em Anchieta.

No local, recaíam diversas denúncias de tráfico de drogas. Nas buscas, foram localizados diversos materiais ilícitos e quatro indivíduos, sendo um com mandado de prisão em aberto. O foragido era um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na cidade de Vargem Alta.

Os materiais apreendidos foram: três tabletes de maconha, cinco pedaços grandes maconha, um pote com buchas de maconha, duas pedras de crack grande, cinco porções de cocaína, três papelotes grandes de cocaína, um papelote pequeno cocaína, dois pinos cocaína, 47 Munições 380 CBC, R$ 400,00 em dinheiro, uma balança de precisão, além de material para embalo e beneficiamento e joias.

Ainda na tarde do sábado (26), policiais militares de Alfredo Chaves apreenderam uma arma de fogo tipo garrucha calibre 36 com 02 munições intactas, após uma denúncia. Já em Piúma, militares detiveram um homem com mandado de prisão em aberto, durante abordagem policial.

Na última quinta-feira (24), militares do serviço de inteligência e Força Tática apreenderam em Piúma 92 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, um pote contendo ácido bórico, sete Celulares e R$ 358,00 com quatro suspeitos. Todos os detidos e os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia para providências.