O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), quer vender mais uma área pública da cidade. Depois de vender o almoxarifado para construir a nova sede da prefeitura, algo que não concluiu até o momento, o prefeito agora quer vender uma área nobre que pertence ao município.

Clube de Tênis. De acordo com projeto de lei encaminhado para a Câmara Municipal de Vereadores, Edson quer vender um terreno público de 7.135 m², localizada no bairro Nova Guarapari (Ensedada Azul), onde fica um Clube de Tênis da cidade.

50% para o hospital. A justificativa do prefeito é que 50% do dinheiro dessa venda seria investido em equipamentos para o hospital. Os outros 50% seriam investidos em outras áreas da cidade, sem o seu destino especificado.

100 % para o hospital.. Diante dessa situação, o vereador Rodrigo Borges (Republicanos), apresentou emenda para que 100% dos recursos da venda do clube sejam investidos no hospital. De acordo com o apurado pelo Portal 27, a emenda do vereador está dentro das exigências da legislação, sendo constitucional e não cabendo nenhum problema para sua aprovação.

“Entendemos que diante da importância do hospital para nossa cidade, precisamos alocar esses recursos completamente no hospital. Hoje, o recurso com essa venda tem que ir completamente para a construção e funcionamento do hospital Cidade Saúde, por isso apresentamos essa emenda”, explicou Rodrigo.

Agora, o projeto de lei e a emenda poderão ser votados já na próxima sessão da Câmara Municipal de Vereadores