A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu neste domingo (17) 400kg de maconha em Guarapari. O homem de 39 anos que transportava a droga foi encaminhado à Polícia Federal, em Vila Velha.

A equipe de policiais deu ordem de parada a um caminhão com placa do Paraná, no km 345 da BR-101. No momento da abordagem, o condutor demonstrou nervosismo intenso aos policiais, o que levou a equipe a realizar uma minuciosa fiscalização.

Durante a fiscalização realizada pela equipe de policiais rodoviários federais, foram localizados 781 tabletes de maconha no interior do caminhão Ford Cargo, que transportava também diversas mercadorias em caixas de papelão.

O homem que transportava os 400kg de maconha afirmou aos policiais que transportaria de Curitiba (PA) até Cariacica (ES) pela quantia de R$ 10 mil. O envolvido, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Federal, em Vila Velha (ES).