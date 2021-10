A testagem é um grande instrumento de combate à pandemia de Covid-19 e o Governo do Estado segue ampliando os locais que possibilitam a detecção do vírus de forma gratuita. A partir desta segunda-feira (18), a população capixaba poderá realizar o exame RT-PCR na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) até o dia 31 de dezembro.

Os testes poderão ser realizados por livre demanda para os estudantes e servidores da unidade e por agendamento on-line, no www.saude.es.gov.br/agendamento, para a sociedade em geral. A testagem será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Teatro da Ufes, no campus de Goiabeiras, em Vitória.

Os resultados dos exames serão liberados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) no prazo de 24/48 horas a partir do momento que as amostras são entregues no local. Os resultados podem ser conferidos na própria plataforma de agendamento.

Além da testagem, o local também será ponto de vacinação contra a doença. O serviço será executado pelo município de Vitória, dessa forma os dias e horários serão definidos pela Prefeitura da Capital.

Testagem no Crefes



A previsão é que na próxima quarta-feira (20), o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES) também passe a ofertar a testagem em massa para Covid-19. O exame será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Outros locais disponíveis



A Sesa disponibiliza testes de antígeno por livre demanda em três terminais da Grande Vitória: Jardim América, em Cariacica; Laranjeiras, na Serra; e Itaparica, em Vila Velha. O horário de coleta é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 20h.

Já os testes de RT-PCR são realizados por meio de agendamento on-line e por livre demanda, de acordo com cada unidade. Os locais são:

– Aeroporto de Vitória,

Horário: 24 horas, por agendamento ou por livre demanda para os passageiros que desembarcam

– Centro de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/ES), em Cariacica,

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 16h, por agendamento e livre demanda

– Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória,

Dias: Todos os dias da semana

Horário: 13h às 18h, por agendamento

– Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 11h30; 12h30 às 15h30, por agendamento

– Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Serra

Dias: segunda-feira a domingo

Horário: 7h30 às 11h30; 13h30 às 18h, por agendamento

– Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 12h às 18h, por agendamento

– Rodoviária de Vitória

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 16h, por agendamento ou por livre demanda para os passageiros que embarcam e desembarcam no local