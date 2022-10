Em confronto com a polícia, cinco dos bandidos envolvidos no ataque a bancos que aterrorizou os moradores de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, foi localizado e cinco deles morreram.

Pelo menos outros dois criminosos continuam foragidos e quatro foram presos na última sexta (30). Até o momento, quatro fuzis foram apreendidos. Após receberem informações de que criminosos envolvidos no ataque a agências bancárias em Santa Leopoldina estariam escondidos na região de Tirol, em área de mata, a polícia realizou uma operação no sentido de localizar e prender esses indivíduos.

Confira como foi a coletiva de imprensa do Secretário, Comandante e Delegados falam sobre operação que matou cinco bandidos no ES.